Galtier - OM : «Avant le tapis rouge, ce sera les cailloux»

Amadou Diawara

Pour assurer la succession de Marcelino, Pablo Longoria songerait à s'offrir les services de Christophe Galtier. Passé par le PSG, le natif de Marseille rêverait d'entrainer l'OM. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, Christophe Galtier devrait recevoir un accueil hostile de la part des supporters olympiens, avant d'être totalement adopté.

Alors que l'OM est en pleine crise, Marcelino a décidé de quitter le navire marseillais. En effet, le technicien espagnol a démissionné de son poste d'entraineur du club olympien. Pour pallier le départ de Marcelino, Pablo Longoria penserait à recruter Christophe Galtier. Toutefois, son passé au PSG pourrait lui causer du tort.

Direction l'OM pour Galtier ?

Alors que Christophe Galtier était sur le banc du PSG la saison dernière, Daniel Riolo a pris position sur son possible départ à l'OM. Et le journaliste de RMC Sport a estimé qu'il allait être très mal accueilli par les supporters marseillais, avant d'être adopté.

⏱ 90’ | #PSGOM 4️⃣-0️⃣Nos Olympiens s’inclinent à Paris.📅 Prochain match : samedi à Monaco pour la J7 de @Ligue1UberEats pic.twitter.com/imkx59QGa6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2023

«Il se pourrait que les supporters ne soit pas tout de suite très content»