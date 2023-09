PSG : «Le meilleur du monde», Mbappé s'enflamme pour un pote

Amadou Diawara

Lors du carton du PSG face à l'OM, Achraf Hakimi a ouvert le score en inscrivant un superbe coup franc. Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé n'a pas manqué d'encenser son ami et coéquipier. En effet, le numéro 7 parisien a affirmé qu'Achraf Hakimi était le meilleur latéral droit du monde.

Ce dimanche soir, le PSG a étrillé l'OM sur la pelouse du Parc des Princes (4-0). Et le club de la capitale peut remercier Achraf Hakimi, auteur d'un grand match. D'ailleurs, le latéral droit du PSG a ouvert le score, en inscrivant un but somptueux.

À voir, et revoir, sous tous les angles ! 👌✨#TimeToWatch, présenté par @purnell_watches.#LeClassique I #PSGOM 4️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/SzY3y9TDHw — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 25, 2023

Hakimi inscrit un coup franc contre l'OM

A la huitième minute de jeu, le PSG a hérité d'un coup franc sur le côté droit aux abords de la surface. Alors que Lionel Messi et Neymar ont quitté le club de la capitale cet été, Achraf Hakimi a tenté sa chance, et il a placé le ballon en pleine lucarne.

Mbappé encense Hakimi sur Instagram