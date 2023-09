PSG : Luis Enrique a écœuré l’OM, il dit tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour affronter l’OM dimanche soir, Luis Enrique a décidé d’aligner Bradley Barcola à la place de Vitinha, pourtant excellent depuis le début de saison. Un choix qui s’est avéré payant puisque l’ancien Lyonnais a réalisé une très belle prestation lors de la victoire du PSG (4-0). Luis Enrique dévoile d’ailleurs les dessous de ce coup tactique.

Avant le coup d'envoi du Classique contre l'OM, Luis Enrique a dévoilé une composition d'équipe surprise. En effet, c'est Bradley Barcola qui était aligné à la place de Vitinha, pourtant très bon depuis le début de la saison. Et l'ancien Lyonnais a été très bon dans ce rôle particulier qui lui offre tout le couloir gauche, mais qui doit également le contraindre à un gros travail défensif. Après le coup de sifflet final et la large victoire du PSG (4-0), Luis Enrique justifiait ce coup tactique.

PSG : En guerre avec Mbappé ? Messi fait une annonce https://t.co/iLzk3GIdVv pic.twitter.com/nmcFhjdeDS — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Luis Enrique justifie son coup tactique

« En début de match, nous avions décidé de modifier nos positions avec et sans le ballon. Le but est bien sûr de créer le plus de problèmes possible à l’adversaire. Sans aucun doute, je pense que nous avons réalisé ce soir notre match le plus complet depuis mon arrivée à Paris. C’est très bien d’avoir réussi à faire cela lors du Classique, face à notre rival. Je crois que les joueurs ont pris plaisir à se procurer beaucoup d’occasions de but, à dominer dans le jeu et à presser aussi bien. Ça a été une super soirée », assure l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

«Nous nous approchons grandement de mon envie de dominer de match»