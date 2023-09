PSG : C’est la délivrance, il se lâche après l’OM !

Arnaud De Kanel

Titularisé à la pointe de l'attaque parisienne au profit de Gonçalo Ramos dimanche soir, Randal Kolo-Muani devait se racheter. L'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort était en difficultés depuis son arrivée mais il s'est enfin libéré d'un poids sur ses épaules en inscrivant son premier but avec le PSG, face à l'OM. La soirée parfaite pour lui.

Tout s'est passé pour le mieux pour le PSG dimanche soir lors du Classique face à l'OM. Confrontés à un adversaire en pleine crise, les Parisiens ont facilement disposé de leurs homologues marseillais. Randal Kolo-Muani en a profité pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Un véritable soulagement pour le Bondynois.

«Ça été une soirée magique, inoubliable»

La soirée ne pouvait pas être meilleure pour Randal Kolo Muani. L'attaquant du PSG a tout apprécié. « Ça été une soirée magique, inoubliable pour nous et les supporters, on voulait marquer le coup et on l’a très bien fait, on peut être très fier de nous. Le plan, c’était de jouer notre jeu, de bien attaquer les espaces, d’avoir la possession, on a l’a bien fait, on a eu les occasions et on les a mises au fond, ça été un match complet », a confié Randal Kolo-Muani pour Prime Vidéo . La nouvelle recrue parisienne s'attend encore à revivre de telles soirées.

«On va en vivre encore et encore cette saison»