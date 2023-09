Le projet historique du PSG se complique déjà !

Jean de Teyssière

Le PSG pourrait changer de stade. La direction parisienne a en tout cas déposé un dossier de candidature en ce sens puisqu'elle voudrait racheter le Stade de France. La date limite pour déposer la candidature a été reporté au 3 janvier prochain, l'occasion pour le PSG d'affiner sa demande et surtout de réfléchir aux nombreux problèmes auxquels le club fait face dans ce dossier.

Le PSG est-il prêt à vraiment déménager du Parc des Princes ? Le club parisien s'est heurté au refus de la mairie de Paris de lui vendre son stade, contraignant le club à choisir une autre solution. Entre construire un nouveau stade et en racheter un nouveau, la question trouve vite une réponse puisqu'en construire un nouveau, surtout pour un club du standing du PSG, prendrait plusieurs années. Le rachat du Stade de France offrirait une solution plus simple et rapide.

La priorité du PSG : rénover le Parc des Princes

Pour le PSG, l'idéal serait évidemment de pouvoir rénover le Parc des Princes . L'enceinte de presque 49.000 places est désormais trop petite pour les ambitions parisiennes, qui aimeraient pouvoir rehausser le nombre de places à 60.000. Problème, la mairie de Paris ne souhaite toujours pas céder l'enceinte située dans le XVIè arrondissement de Paris, comme Anne Hidalgo l'avait dit dans Le Parisien en janvier dernier : « Très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. »

PSG : Nouvelle annonce au Real Madrid sur Kylian Mbappé https://t.co/6Uhv5Nb6sp pic.twitter.com/ZH1jWSOalE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Pourquoi acheter le Stade de France serait compliqué pour Paris