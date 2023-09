Il signe au PSG, son clan annonce du lourd

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a lâché environ 60M€ pour s'offrir les services de Manuel Ugarte. Arrivé il y a seulement quelques semaines à Paris, l'international uruguayen réalise des merveilles au Parc des Princes. Et à en croire son père, Miguel, Manuel Ugarte va encore monter en puissance au PSG.

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG a bouclé le transfert de Manuel Ugarte lors du dernier mercato estival. Pour faire plier le Sporting, le club de la capitale a dégainé une offre de 60M€ environ. Une somme déjà rentabilisée.

Le clan Ugarte se lâche sur son adaptation au PSG

Depuis le début de la saison, Manuel Ugarte est impressionnant sous les couleurs du PSG. A tel point qu'il surprend tous les supporters parisiens. Dans un message envoyé à UGARTE FR , compte X sur l'actualité de Manuel Ugarte, le père du joueur a annoncé du lourd sur la suite de son aventure à Paris.

«Cela continuera à vous surprendre»