PSG : Messi fait pleurer Mbappé, il veut prendre sa revanche

Pierrick Levallet

La carrière de Randal Kolo Muani aurait pu basculer le 18 décembre 2022. L'attaquant du PSG avait le but de la victoire, et la deuxième étoile de l'équipe de France au bout du pied. Mais finalement, Emiliano Martinez a réalisé un arrêt fantastique qui a permis à l'Argentine de Lionel Messi de remporter la Coupe du monde. Mais pour le joueur de 24 ans, hors de question de se laisser abattre par cet échec.

En décembre 2022, la carrière de Randal Kolo Muani aurait pu prendre un tout autre tournant. Lors de la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, l’international français avait le but de la victoire au bout de son pied. Après un ballon aérien qui surprend la défense de l’ Albiceleste , Randal Kolo Muani se retrouve en face-à-face avec Emiliano Martinez. Mais le portier d’Aston Villa réalise un arrêt fantastique, qui permettra ensuite à l’Argentine de Lionel Messi de décrocher le graal aux tirs au but. Après la partie, Kylian Mbappé a d’ailleurs fondu en larmes dans les bras de ses proches. Randal Kolo Muani, lui, a décidé de capitaliser sur cet échec.

«Il est reparti sur des bases encore plus élevées»

« Cette finale perdue n’est pas quelque chose qui l’a atteint, on ne s’attardait pas trop dessus dans le vestiaire. Il est revenu à Francfort et il est reparti sur des bases encore plus élevées qu’avant son départ pour le Qatar » a ainsi révélé Almamy Touré, son ancien coéquipier à l’Eintracht Francfort, dans des propos rapportés par Le Parisien .

Kolo Muani veut revivre cette situation

Le quotidien régional va plus loin et indique que Randal Kolo Muani s’est fait de son face-à-face raté contre l’Argentine un nouvel objectif. L’attaquant du PSG souhaite se retrouver de nouveau dans cette situation au sommet du football mondial, et de la mettre au fond cette fois-ci afin de prendre sa revanche. Seul le temps nous dira si Randal Kolo Muani arrivera à se procurer une telle occasion une nouvelle fois. En attendant, le buteur de 24 ans doit se concentrer sur son début d’aventure au PSG.