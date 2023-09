Mbappé - PSG : Cette accusation improbable venue d'Angleterre

Alexis Brunet

Ces derniers jours, le roi Charles III était de passage en France pour une visite officielle. Ce dernier a profité de sa venue pour rencontrer le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, ainsi que Marie-Antoinette Katoto et Presnel Kimpembe, qui représentaient les sections féminines et masculines du club de la capitale. Mais en Angleterre, on aurait voulu voir Kylian Mbappé rencontrer le roi Charles III, et on se demande si l'attaquant n'a pas snobé le roi.

Le PSG a retrouvé la Ligue des Champions, avec une confrontation face au Borussia Dortmund. Le club de la capitale s'est imposé 2-0, mais quelques jours plus tard, un autre grand rendez-vous se présentait. En effet, le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi a rencontré dernièrement le roi d'Angleterre Charles III, en compagnie de Marie-Antoinette Katoto et de Presnel Kimpembe.

Mbappé a snobé le roi selon la presse anglaise

Marie-Antoinette Katoto représentait la section féminine du PSG et Presnel Kimpembe la masculine. Mais le choix du défenseur parisien interroge la presse anglaise. En effet, cette dernière, The Sun en tête, se demande si Kylian Mbappé n'a pas snobé le roi. Les Anglais sont d'avis que l'attaquant français aurait été un choix plus judicieux que le défenseur central parisien pour une telle occasion.

Le Classique ce dimanche

Peut-être que si Kylian Mbappé n'a pas rencontré le roi Charles III, c'est qu'il était trop occupé à préparer le Classique face à l'OM, qui aura lieu ce dimanche. Les coéquipiers du champion du monde 2018 reçoivent les Marseillais au Parc des Princes. Une affiche qui tombe au mauvais moment pour le club phocéen, en proie à une grave crise interne.