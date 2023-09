Le PSG enflamme le mercato, il annonce du lourd

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a offert onze joueurs à Luis Enrique pour cet exercice 2023-2024. Interrogé sur le début de saison du PSG, Dominique Sévérac a affirmé que la mayonnaise avec les nouveaux joueurs prenait plus vite que prévu. Et à en croire le journaliste français, le PSG de Luis Enrique devrait monter en puissance au fil des semaines.

Après deux mercatos totalement ratés, Luis Campos s'est rattrapé cet été. En effet, le conseiller football du PSG a recruté douze joueurs au total : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Xavi Simons (prêté actuellement au RB Leipzig), Cher Ndour, Marco Asensio, Kang-In Lee, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Malgré toutes ces arrivées, le PSG de Luis Enrique parvient à enchainer les bonnes performances dans le contenu, si on omet la défaite contre l'OGC Nice. Et à en croire Dominique Sévérac, les prestations parisiennes de ce début de saison sont prometteuses.

Nouvelles tensions pour Neymar après le PSG ? https://t.co/jZO9iMlXqn pic.twitter.com/KanZdiQAPp — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

«La mayonnaise prend plus vite que prévu»

« Pourquoi les supporters parisiens n'apprennent jamais de leurs erreurs et s'enflamment toujours après un bon début de saison ? Je ne lis pas tout, je ne regarde pas tout, mais je ne vois pas d'enflammade sur ce début de saison. Les axes de progression sont relevés partout : une attaque plus complémentaire, un meilleur état de forme de Mbappé, une dépendance à Ugarte, etc… Disons qu'avec autant de recrues au coup d'envoi - encore cinq mardi face à Dortmund (Hernandez, Skriniar, Ugarte, Dembélé, Kolo Muani) -, la mayonnaise prend plus vite que prévu et plutôt bien. Il y a des phases de jeu où le PSG régale. C'est prometteur et c'est tout ce qu'on dit. Ni plus, ni moins » , a estimé Dominique Sévérac, avant d'en rajouter une couche.

«C'est prometteur»