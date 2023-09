«Je prends des médicaments», il a vécu l’enfer après l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Directeur de la communication de l'OM de mai 2021 à février dernier, Jacques Cardoze n'a pas sa langue dans sa poche. Alors que Pablo Longoria est sous le feu des projecteurs, le journaliste n'a pas hésité à tacler son ancien dirigeant, qui s'est doucement éloigné de lui. Aujourd'hui sur C8, il a lâché ses vérités sur son passage à Marseille et sur l'après-OM.

Insulté et menacé lors d'une réunion avec les supporters, Pablo Longoria accuse le coup. Profondément marqué, l'Espagnol a décidé de se mettre en retrait de ses fonctions de président de l'OM jusqu'à nouvel ordre. Détesté ou adulé, le dirigeant ne laisse personne insensible, pas même Jacques Cardoze, directeur de la communication de l'OM entre mai 2021 et février 2021.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Cardoze raconte son arrivée à l'OM

Dans les colonnes de L'Equipe, le journaliste est revenu sur son passage à l'OM. « Au début, il vient d’être nommé président, on s’entend super bien, on est très proches. Pablo « pue le foot » et en com’, j’appuie dessus forcément. On sortait du Covid, de Jacques-Henri Eyraud, qui a plein de qualités mais qui sent moins le foot et on ressert rapidement les liens avec les supporters » a-t-il lâché avant de s'attarder sur sa relation avec Pablo Longoria.

« J’aurais préféré qu’il me colle au mur »

« Il a crée une bulle autour de lui et j’ai perdu le contact. Je n’ai pas compris comment on a pu passer d’une relation quasi fraternelle à rien ! Même pas une engueulade, coupure totale, plus de son, plus d’image. J’aurais préféré qu’il me colle au mur » a confié Cardoze. Le journaliste a très mal vécu son départ et garde une certaine rancœur envers Longoria.

« Je suis suivi depuis des mois »