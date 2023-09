Le mercato de l’OM à l’origine d’un coup de théâtre ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, Marcelino a décidé de poser sa démission et quitte donc l’OM seulement deux mois et demi après son arrivée. La gronde des supporters et le contexte global ont été identifiés comme les principales raisons du choix du technicien espagnol, mais en réalité d’autres raisons sont évoquées, comme le mercato estival.

C'est désormais officiel, Marcelino a décidé de quitter l'OM. Après seulement sept matches sur le banc marseillais, l'Espagnol a présenté sa démission à Pablo Longoria alors que le contexte marseillais devenait insoutenable. Cependant, au-delà de l'actuelle crise que traverse l'OM, Mathieu Grégoire, journaliste de L'EQUIPE , assure que d'autres raisons ont poussé Marcelino à partir.

Longoria regretterait le choix Marcelino

« Dimanche soir, après le nul contre Toulouse (0-0), Pablo Longoria s’est plaint du style de Marcelino et de la greffe qui ne prenait pas devant plusieurs interlocuteurs. Il a confié s’être peut-être trompé sur le choix du technicien, son ami de 17 ans. On ne va pas se mentir : si je l’ai appris, Marcelino l’a su avant moi. Il savait aussi que Javier Ribalta n’était pas fan de sa venue, pour plusieurs raisons », révèle-t-il dans un chat organisé par le site L’EQUIPE , avant d’apporter d’autres précisions.

Le mercato aurait eu un impact sur le départ de Marcelino