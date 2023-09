Vente OM : McCourt calme tout le monde

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entre la démission de Marcelino et l’incertitude qui règne concernant l’avenir de Pablo Longoria, la vente de l’OM est de nouveau évoquée. Compte tenu du contexte actuel, Frank McCourt pourrait effectivement être tenté de céder le club phocéen. Mais l’homme d’affaires américain se montre toujours investi dans sa mission à l’OM et son départ ne semble pas d’actualité.

L'OM s'enlise dans une énorme crise. Depuis mardi, c'est le feu à Marseille qui a vu Marcelino démissionner dans un contexte devenu invivable. Pablo Longoria se poserait également des questions sur son avenir, et son départ pourrait même avoir des conséquences catastrophiques. Au point de relancer les rumeurs de vente du club ? Frank McCourt met déjà fin à cette éventualité en annonçant, par le biais d'un communiqué, qu'il est toujours motivé par le défi marseillais.

McCourt sort du silence...

« Au cours des sept dernières années, j'ai eu le privilège de posséder et de gérer l'Olympique de Marseille, l'un des clubs sportifs les plus emblématiques et les plus passionnants du monde. Je suis fier de ce que nous avons accompli, en particulier ces dernières années sous la direction de Pablo Longoria, et c'est pourquoi j'ai tenu à respecter son souhait de s'exprimer publiquement et de dire la vérité. Je suis également reconnaissant à tous les salariés talentueux qui travaillent sur le terrain et en dehors pour renforcer cette organisation. La réunion de lundi entre le Directoire de l'OM et les représentants des groupes de supporters aurait dû être l'occasion de se réunir pour défendre les intérêts du club. Au lieu de cela, elle s'est transformée en une démonstration alarmante d'agression, les membres du Directoire de l'OM ayant fait l'objet de menaces de violence », explique dans un premier temps Frank McCourt avant d’afficher son soutien à Pablo Longoria.

... et affirme son intention de rester à l'OM