Crise à l’OM, les supporters demandent un nouveau départ !

Dans une interview parue ce jeudi dans les colonnes de La Provence, Pablo Longoria est apparu très marqué et touché par les frictions entre les sept associations de supporters et l’OM. Le président a confié qu’il comptait rester afin de respecter ses engagements envers Frank McCourt. En ce sens, les supporters annoncent vouloir destituer Rachid Zeroual, président des South Winners.

Ce jeudi, Pablo Longoria a vidé son sac pour La Provence . Un jour après l’officialisation du départ de Marcelino en raison d’une incapacité à travailler et à mener le projet sportif à bien pour cause d’un climat impossible avec les supporters, le président de l’OM a réglé ses comptes avec les associations quelques heures après avoir été poussé vers la sortie par lesdits supporters lundi soir lors d’une réunion.

«Une détérioration inacceptable de la cohésion, de l’éthique et de la vision au sein de notre groupe de supporters»

Les supporters ont forcément pris connaissance des propos tenus par le président de l’OM et en ont profité pour passer à l’action. Par le biais d’un communiqué officiel, les inconditionnels de l’Olympique de Marseille ont ciblé le coupable : Rachid Zeroual, leader du groupe des South Winners. « Nous, les supporters passionnés de l’Olympique de Marseille ressentons le besoin pressant de nous exprimer au sujet de la présidence actuelle des South Winners. Ces derniers temps, nous avons observé une détérioration inacceptable de la cohésion, de l’éthique et de la vision au sein de notre groupe de supporters, en grande partie due aux actions de Rachid Zeroual en tant que leader ».

«Nous demandons avec insistance la destitution immédiate de Rachid Zeroual»

Par la suite du communiqué, nous apprenons de la plume des supporters qu’ils prévoient de destituer Rachid Zeroual de son poste de leader de l’association. « En tant que supporters dévoues, nous croyons fermement que l’unité et le respect mutuel sont les fondements de notre passion commune pour l’OM. Cependant, les agissements de Rachid Zeroual ont mis en péril cette unité. Ses décisions unilatérales, ses déclarations inappropriées et son absence de transparence ont créé un climat de division parmi les South Winners, et cela ne peut être toléré. Par conséquent, nous supporters de l’OM, demandons avec insistance la destitution immédiate de Rachid Zeroual de son poste au sein des South Winners ».

«Nous appelons également à la nomination d’un nouveau leadership»