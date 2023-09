Il met le feu à l'OM, son départ est réclamé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine crise, l'OM a annoncé le départ de son coach, Marcelino. La direction se poserait également des questions concernant son avenir, après la réunion plus que tendue avec plusieurs représentants des groupes de supporters marseillais. Dont Rachid Zeroual, leader des South Winners. Mais son comportement ne plait pas à tous les fans de l'OM dont certains ont lancé une pétition pour son départ

Lundi soir, plusieurs groupes de supporters se sont réunis avec les dirigeants de l'OM. Une réunion qui a très mal tourné puisque certains d'entre eux auraient menacé Pablo Longoria et Javier Ribalta concernant la politique globale menée par la direction marseillaise ces derniers mois. Choqué par la situation, Marcelino a été le premier a quitté le navire marseillais. L'OM a effectivement officialisé le départ de son entraîneur, qui n'aura donc pris part qu'à sept rencontres sur le banc phocéen. Par le biais de son communiqué, l'OM dénonce d'ailleurs une « situation déplorable ».

L'OM fait une annonce, la bombe est lâchée

Une pétition pour le départ de Rachid Zeroual

Et l'un des principaux opposants à Pablo Longoria n'est autre que le très actif Rachid Zeroual, leader des South Winners, l'un des plus gros groupes d'Ultras marseillais. Mais son comportement est loin de faire l'unanimité auprès de tous les supporters de l'OM qui ont décidé de lancer une pétition pour réclamer son départ. « Nous, supporters dévoués de l'Olympique de Marseille, sommes réunis ici pour exprimer notre préoccupation profonde concernant les récents commentaires de Rachid Zeroual, le dirigeant d'un groupe de supporters de notre bien-aimé club. Ces commentaires ont suscité de vives inquiétudes quant à leur impact sur la stabilité et l'intégrité de l'OM », peut-on notamment lire sur le site où la la pétition est mise en ligne.

La pétition pour Longoria a déjà recueilli 30 000 signatures