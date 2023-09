Crise à l’OM, il réclame un coup de balai

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce lundi, une réunion était programmée à la Commanderie entre les supporters de l'OM et les responsables du club. Plusieurs sujets ont été évoqués entre le deux parties, mais la colère n'a pas été dissipée. Les deux camps semblent irréconciliables. Lassés par la politique menée par Pablo Longoria et Javier Ribalta, certains comme Rachid Zeroual n'ont pas hésité à réclamer un coup de balai.

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La prestation de l'OM face à Toulouse ce dimanche (0-0) n'est pas passée auprès de certains supporters marseillais, mécontents du début de saison réalisé par le groupe de Marcelino. Hasard du calendrier, une réunion était prévue de longue date à la Commanderie entre les groupes de supporters et la direction de l'OM.

Réunion tendue entre les supporters et la direction de l'OM

Comme le confirme L'Equipe , les échanges ont été animés, parfois tendus. Patron des South Winners, Rachid Zeroual aurait été l'un des plus indignés. Ce dernier se serait plaint du jeu ennuyant pratiqué par la formation de Marcelino. Il n'aurait pas non plus épargné Pablo Longoria, responsable, selon lui, d'une certaine instabilité au sein de l'OM.

Le départ de l'état-major est réclamé