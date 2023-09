Le départ de l’entraîneur de l’OM annoncé en direct

Thibault Morlain

Igor Tudor ayant décidé de claquer la porte, l’OM a dû se chercher un nouvel entraîneur. Pablo Longoria est finalement allé chercher Marcelino, un technicien qu’il connait très bien. L’Espagnol vient donc de débarquer, mais voilà qu’il fait déjà fasse à de nombreuses critiques. Au point de remettre en question son avenir ? Adil Rami a fait part de certains doutes sur le futur de Marcelino à Marseille.

Alors que l’OM pointe à la 3ème place de Ligue 1, le contenu proposé par les joueurs ne convainc pas les supporters. Et il y a un homme qui se retrouve pointé du doigt : Marcelino. L’entraîneur olympien se voit reprocher son 4-4-2 et le manque de spectacle de son équipe. Alors qu’un changement de composition est réclamé, Marcelino pourrait rapidement être en danger…

C’est confirmé, l’OM a tenté de le recruter https://t.co/8GpPfpyYCc pic.twitter.com/KJMdvLnDrE — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

« Je ne vois pas cet entraîneur rester jusqu’à la fin de saison »

Ancien joueur de l’OM, Adil Rami a livré son regard sur la situation de Marcelino et son avenir pour Prime Vidéo . Selon lui, l’entraîneur espagnol pourrait ne pas s’éterniser s’il continue comme ça : « Je pense qu’il va falloir qu’il s’adapte tôt ou tard. Je ne vois pas cet entraîneur rester jusqu’à la fin de saison. A Marseille on n’aura pas la patience ? Non, impossible ».

« Là, tu es à l’OM »