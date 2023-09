Désillusion totale pour l’OM, il tire la sonnette d’alarme

Axel Cornic

Le début de saison de l’Olympique de Marseille laisse à désirer, même si l’équipe pointe actuellement à la troisième place de la Ligue 1. Le match nul face au TFC (0-0) a fait beaucoup parler ces dernières heures et les choix de Marcelino semblent être de moins en moins compris.

Après cinq journées de Ligue 1, l’OM compte 9 points et occupe la dernière place du podium, à deux longueurs du leader l’AS Monaco. Pourtant, ce n’est pas la joie à Marseille ! Le jeu développe par l’équipe n’enthousiasme en effet pas les supporters et encore moins les observateurs…

OM : Le prochain transfert déjà connu ? https://t.co/KKLCmYHQE1 pic.twitter.com/lJ7lKSM2IJ — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

« Je suis très inquiet pour l'OM »

C’est le cas de Daniel Riolo, qui se questionne déjà sur le travail fait par Marcelino depuis son arrivée à l’intersaison, en lieu et place d’Igor Tudor. « Marcelino ? Peut-être qu'on ne le comprendra jamais, parce qu le message n'est pas clair, parce qu'il manque les joueurs pour ce système là, ou tout simplement parce que ce système là est moisi et qu'il ne marchera jamais. Je suis très inquiet pour l'OM » a-t-il expliqué, lors de l’ After Foot de ce dimanche soir.

Marcelino pointe du doigt… la pelouse