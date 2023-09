C'est la douche froide à l'OM, l’entraîneur dénonce un problème

Pierrick Levallet

L'OM n'y arrive pas. Après son match nul face au FC Nantes avant la trêve, le club phocéen a de nouveau été tenu en échec, contre Toulouse cette fois (0-0). Les supporters marseillais n'ont d'ailleurs pas manqué de montrer leur mécontentement après la rencontre. Marcelino, lui, a pointé du doigt un problème bien particulier.

«Mouille le maillot ou casse-toi», c’est déjà la crise à l’OM ? https://t.co/aytZpYVOqA pic.twitter.com/GMBNQlnzWH — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

«La pelouse était en mauvais état»

« Le public ? Non, je ne crois qu’il se soit ennuyé ce soir. Le match a été intense, nous avons progressé par rapport aux derniers matchs. Aujourd’hui, il nous a manqué de la précision dans les 30 derniers mètres. Nos attaquants n’ont pas eu de réussite. La pelouse était en mauvais état, c’était difficile de jouer. Nous avons essayé de gagner de la première à la dernière minute » a lancé l’entraîneur de l’OM au micro de Prime Video .

«C’est normal qu’ils soient exigeants»