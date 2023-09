L'OM est en retard, ce joueur balance tout

Amadou Diawara

Ce dimanche, l'OM a une nouvelle fois calé en Ligue 1. En effet, les hommes de Marcelino n'ont pas réussi à l'emporter face à Toulouse lors de la cinquième journée du championnat. Après cette nouvelle désillusion à l'OM, Jonathan Clauss a fait part de son immense regret, énumérant les principaux problèmes de son équipe.

Opposé à Toulouse ce dimanche, l'OM n'a pas réussi à marquer le moindre but. Résultat, les hommes de Marcelino n'ont pu prendre qu'un point lors de cette cinquième journée de Ligue 1 (0-0).

La désillusion de Clauss après OM-TFC

Alors que l'OM est classé troisième de Ligue 1 avec neuf points ce dimanche, Jonathan Clauss a affirmé que son équipe était en retard dans les objectifs qu'elle s'était fixée avant le lancement de la saison.

«Il faut aller plus loin dans le projet »