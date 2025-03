800M€ : «C’était pire avant» au PSG !   

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est ce mercredi que L’Equipe a sorti son traditionnel dossier sur les salaires de Ligue 1, révélant ainsi les revenus de chaque joueur du championnat de France. Logiquement, ce sont les montants XXL versés par le PSG qui font le plus parler avec certaines sommes qui dépassent le million d’euros par mois. Pour autant, ça ne choque par Jérôme Rothen, estimant même qu’il y a du mieux à Paris.

Ça n’a pas surpris grand monde ce mercredi matin en lisant L’Equipe : les joueurs les mieux payés de Ligue 1 jouent pour le PSG. Il faut aller jusqu’à la 12ème place pour trouver trace d’un non-Parisien avec Adrien Rabiot et Pierre-Emile Höjbjerg, payés 500 000€ bruts mois à l’OM. En tête de ce classement, on retrouve Ousmane Dembélé avec 1,5M€ bruts par mois. Le podium est complété par Marquinhos et Lucas Hernandez, émargeant respectivement à 1,12M€ et 1,1M€ au PSG.

« Là, ils sont un peu rentrés dans le rang »

Ces salaires XXL au PSG en ont choqué plus d’un. Mais ce n’est pas le cas de Jérôme Rothen qui a tenu un discours différent concernant les revenus des joueurs parisiens. En effet, au micro de RMC, il a expliqué qu’il trouvait ça pas surprenant étant donné le budget du PSG à 800M€ : « Moi ce qui m’interpelle le plus, ce n’est pas le salaire des joueurs du PSG. On sait quand tu as 800M€ de budget, on a quand même dans le foot, dans ce budget-là, il y a une grande partie qui est représentée par la masse salariale. Donc automatiquement, les salaires sont très élevés au PSG. Et encore, c’était pire avant. Aujourd’hui, le plus était à 1,5M€. Avant, les salaires étaient à 5M, 4M, 3M. Et c’est là que tu te dis qu’ils sont rentrés dans une forme de normalité, ce qui me rassure, c’est qu’ils se sont aperçus qu’ils avaient faire des conneries énormes. (…) Là, où ils ont repris un peu de mesure, c’est Doué, Barcola. Ce sont de gros salaires, 500 000€ par mois c’est un gros salaire, mais par contre, par rapport à la valeur du transfert, à une époque, ces joueurs-là, auraient déjà touché 800 000, 900 000 ou un million. Là, ils sont un peu rentrés dans le rang. Quand tu vois Joao Neves à 400 000€ par mois, tu te dis oui c’est un peu plus plausible ».

La « connerie » du PSG avec Zaïre-Emery !

Il y a tout de même un salaire au PSG qui a interpellé Jérôme Rothen. Ce sont les revenus de Warren Zaïre-Emery à 950 000€ bruts par mois, qui ont fait tiquer l’ex-Parisien. « Le PSG a fait une connerie avec Warren Zaïre-Emery. Le prolonger à ce tarif-là, il ne le mérite pas. Ça s’est sûr. Là c’est trop. Là, tu l’as fermé pour toute la vie. Là, tu sais très bien qu’un club qui va mettre autant d’argent sur lui prochainement pour l’acheter, ça n’arrivera pas », a lâché Rothen.