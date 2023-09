Il annonce du lourd pour ce joueur de l’OM

Hugo Chirossel

Arrivé il y a un an à l’OM en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba a fait l’objet de rumeurs de départ lors du dernier mercato estival, notamment en Arabie Saoudite. Mais le défenseur âgé de 29 ans est finalement resté et est bien déterminé à réaliser une grande saison à Marseille.

Titulaire indiscutable au début du mandat d’Igor Tudor, Chancel Mbemba a ensuite vu son temps de jeu baisser. Une situation qui s’est prolongée lors de la présaison sous les ordres de Marcelino. Mais depuis quelques matchs, il a retrouvé sa place dans la défense marseillaise.

«C’est un joueur qui est tellement travailleur»

« Il n’avait peut-être pas la confiance totale du coach pendant la préparation mais c’est un joueur qui est tellement travailleur, qui aime tellement les challenges, qu’il s’est accroché », a confié Sébastien Desabre au sujet de Chancel Mbemba, dans des propos relayés par L’Équipe .

«Il est apprécié de tout le monde, et il a envie de rendre cela»