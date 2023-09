Un joueur de l'OM craque en direct, il lâche un aveu poignant

Benjamin Labrousse

Rapidement devenu très important au sein du onze titulaire de l’OM, Renan Lodi était présent en conférence de presse ce vendredi avant la réception de Toulouse (dimanche, 17h05). Le latéral gauche brésilien est revenu sur son enfance très délicate au Brésil. Un témoignage poignant, qui n’a d’ailleurs pas manqué d’émouvoir le principal intéressé.

L’OM doit désormais confirmer. Après un mercato estival très ambitieux, le club phocéen n’a pas démarré sa saison de la meilleure des manières avec une élimination précoce en barrages de la Ligue des Champions, ainsi que plusieurs contre-performances en Ligue 1. Néanmoins, la formation désormais dirigée par Marcelino a connu de nombreux bouleversements cet été et doit encore trouver certains automatismes.

Renan Lodi : Déjà un gros coup pour l’OM ?

Le club olympien peut toutefois déjà compter sur plusieurs recrues très intéressantes. C’est le cas notamment de Renan Lodi. Arrivé à l’OM en provenance de l’Atlético Madrid cet été contre 13M€, le latéral gauche impressionne pour ses débuts à Marseille. Titulaire à chaque match, Renan Lodi a rapidement trouvé ses marques au sein du club phocéen. Présent en conférence de presse ce vendredi avant la réception de Toulouse au Vélodrome dimanche (17h05), le joueur de 25 ans a fait quelques révélations émouvantes sur son enfance au Brésil.

« On se tourne vers la drogue ou le foot »