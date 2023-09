Coup dur pour l'OM, l'entraineur prend une décision

Amadou Diawara

Lors du dernier rassemblement du Sénégal, Ismaïla Sarr s'est blessé. Touché aux ischio-jambiers, l'attaquant de 25 ans devrait manquer le choc face à l'Ajax (21 septembre) et le duel au sommet contre le PSG (24 septembre). Présent en conférence de presse ce vendredi, Marcelino a annoncé qu'il ne comptait pas prendre le moindre risque avec Ismaïla Sarr.

Convoqué par Aliou Cissé pour le dernier rassemblement du Sénégal, Ismaïla Sarr est revenu blessé à Marseille. En effet, l'attaquant de l'OM souffre des ischio-jambiers. Une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant au moins deux semaines.

Sarr s'est blessé avec le Sénégal

Malheureusement pour Marcelino, il serait contraint de faire sans Ismaïla Sarr pour le choc face à l'Ajax en Ligue Europa le 21 septembre et lors du Classique de Ligue 1 contre le PSG trois jours plus tard. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, le coach de l'OM a évoqué la blessure de son numéro 23, et il a affirmé qu'il ne comptait pas prendre de risque en précipitant son retour.

«Pour Sarr, on ne veut pas prendre de risque»