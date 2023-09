Une légende de l’OM lui vient en aide, les coulisses dévoilées

Thibault Morlain

Ça va désormais beaucoup mieux pour Vitinha à l’OM. Après des problèmes à son arrivée, le Portugais est en pleine renaissance et Jean-Pierre Papin pourrait ne pas être étranger à cela. L’ancien attaquant de l’OM a pris Vitinha sous son aile, lui donnant différents conseils pour réussir. Le buteur olympien s’est d’ailleurs confié sur sa relation avec Papin.

Pour s’entourer à l’OM, Pablo Longoria a notamment décidé de faire appel à… Jean-Pierre Papin. La légende du club phocéen officie désormais en tant que conseiller du président, mais pas seulement. En effet, Papin n’hésite à pas parler aux joueurs de Marcelino, à commencer notamment par Vitinha.

« J’apprends beaucoup à son contact »

L’ancien buteur de l’OM prodigue donc des conseils au nouveau buteur du club phocéen. Comment cela se passe-t-il entre Jean-Pierre Papin et Vitinha ? Pour Maritima , le Portugais a expliqué : « J’apprends beaucoup à son contact. Il discute beaucoup avec moi. Un joueur de ce niveau a beaucoup à m’apprendre. Je n’apprends pas si je ne suis pas à l’écoute. Ça va beaucoup m’aider et ça m’a déjà beaucoup aidé ».

« Il m’a aidé quand je suis arrivé et il m’aide encore »