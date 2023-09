L’OM perd Guendouzi, c’est déjà un succès

Axel Cornic

Le mercato a été une nouvelle fois agité pour l’Olympique de Marseille, qui a notamment laissé filer Mattéo Guendouzi. Ce dernier a été transféré à la Lazio, où Maurizio Sarri l’aurait fortement voulu après le départ de Sergej Milinkovic-Savic vers l’Arabie Saoudite. Et pour le moment, il semble faire l’unanimité en Italie.

Ce mercredi, les yeux des supporters de la Lazio étaient tous tournés vers l’une des nouvelles recrues. Mattéo Guendouzi a en effet été présenté à la presse et l’Italie lui réussit plutôt bien, puisqu’il a déjà convaincu tout le monde alors qu’il n’a disputé qu’un seul match en Serie A, lors duquel il a délivré une passe décisive et aurait même pu marquer un but magnifique... finalement annulé.

« Aujourd'hui, je suis ici et je veux gagner »

En conférence de presse, l’ancien de l’OM semblait extrêmement heureux d’entamer cette nouvelle étape de sa carrière. « Pour moi, c'est un plaisir d'être ici. Merci au club, au directeur général et à Sarri qui ont rendu mon transfert possible » a expliqué Mattéo Guendouzi. « La Serie A est l'une des meilleures au monde. J'ai parlé à beaucoup de ceux qui ont joué ici et je sais que c'est un championnat très difficile, mais c'est un grand défi et je suis heureux de le relever. Aujourd'hui, je suis ici et je veux gagner ».

Guendouzi a déjà la cote à la Lazio