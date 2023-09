OM : Guendouzi justifie son transfert

Thibault Morlain

Arrivé à l’OM en 2021 en provenance d’Arsenal, Matteo Guendouzi sera donc resté deux saisons du côté de la Canebière. Alors que le départ du Français ne faisait quasiment aucun doute pour cet été, le milieu de terrain a fini par rejoindre l’Italie et la Lazio. Voilà désormais Guendouzi du côté de Rome, un choix sur lequel est revenu le principal intéressé.

Cet été, ça a beaucoup bougé dans l’effectif de Marcelino à l’OM, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Cherchant à faire rentrer de l’argent dans les caisses, le club phocéen s’est séparé de plusieurs joueurs. On peut notamment retrouver le nom de Matteo Guendouzi sur la liste des partants. Vice-champion du monde avec l’équipe de France, il a rejoint la Lazio Rome dans le cadre d’un prêt payant de 1M€, assorti d’une obligation d’achat de 12M€ + 5M€ de bonus.

Grande nouvelle pour l'OM, il fait son retour https://t.co/xXfiSLLsXM pic.twitter.com/BysAp1afqF — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

« Un gros club avec une histoire, à la fois en Italie et en Europe »

Matteo Guendouzi a donc posé ses valises du côté de Rome cet été. Désormais joueur de la Lazio, le Français s’est confié pour les médias du club italien sur son choix de carrière, expliquant : « J’ai choisi la Lazio tout d’abord parce que c’est un gros club avec une histoire, à la fois en Italie et en Europe. Ils ont gagné des trophées dans le passé et je voulais faire partie de ce club où je pouvais continuer de grandir et m’améliorer. J’aimerais gagner quelque chose avec la Lazio ».

« Avoir un excellent entraîneur comme Sarri ici m’a aussi poussé à venir »