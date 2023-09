OM : Guendouzi s’en va, l’Italie hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mattéo Guendouzi a effectué ses grands débuts en Serie A samedi dernier à l'occasion de la rencontre face au Napoli (1-2). Une première prestation remarquée, qui n'a pas laissé insensible la presse italienne. Les médias ont salué la partie effectuée par l'international français, qui débute son aventure à Rome sur les chapeaux de roue.

Lors du mercato estival, l'OM est parvenu à se séparer de Mattéo Guendouzi. Mais le deal bouclé par Pablo Longoria a laissé un goût amer dans la bouche de certains supporters. Le milieu de terrain a rejoint la Lazio Rome dans le cadre d'un prêt payant avec obligation d'achat (12 M€ + 5 M€ de bonus). Des regrets, qui se sont sans doute amplifiés après la première prestation de Guendouzi en Serie A. Face à Naples, le milieu de terrain s'est fait remarquer et a fait les gros titres de la presse italienne.

La presse italienne s'enflamme pour Guendouzi

Par exemple, Il Messaggero a salué l'entrée en jeu de Guendouzi et son implication dans le jeu de la Lazio Rome. « Une personnalité de leader, la foulée d'un diamant très pur... Il occupe le temps et l'espace, donne de l'oxygène et de l'équilibre. Voilà une recrue parfaite (…) Sarri avait raison de vouloir Guendouzi à tout prix. C'était la pièce manquante du milieu. Et maintenant, comment s'en passer contre la Juve ? Depuis l'arrivée de l'expérimenté Lucas Leiva, aucune recrue n'avait eu cet impact immédiat. » peut-on lire dans le quotidien.

« Il peut nous amener de l'équilibre »