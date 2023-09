Le mercato de l’OM le rend fou !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif durant le mercato, l’OM a une nouvelle fois chamboulé son effectif, en changeant la moitié de son onze de départ. Il faut dire qu’un nouvel entraîneur est arrivé cet été. Et pour répondre aux exigences de Marcelino, Pablo Longoria n’a pas chômé. Mais pour Jérôme Rothen, c’est beaucoup trop.

Comme il en a pris l'habitude, Pablo Longoria a largement chamboulé l'effectif de l'OM cet été. Sans oublier le changement d'entraîneur avec l'arrivée de Marcelino à la place d'Igor Tudor. Et pour le moment cela tarde à porter ses fruits puisque le club phocéen a été éliminé dès les barrages de la Ligue des champions contre le Panathinaïkos et n'a pas totalement convaincu en Ligue 1. Par conséquent Jérôme Rothen ne valide pas la méthode Longoria.

«Je suis contre la politique de Pablo Longoria»

« Il y a une autre politique de jeu. L'entraîneur vient d'arriver, il va avoir ses idées. Il faut être indulgent avec lui pour mettre ses idées en place parce que c'est une méthode complètement différente. Il faut que ça prenne le temps. Quand tu changes d'équipe, et moi c'est pour ça que je suis contre la politique de Pablo Longoria depuis quelques mois et quelques années même maintenant parce que quand tu changes comme ça huit joueurs après avoir fini au port de la Ligue des champions tu l'as repris dans le nez là parce que tu es éliminé en tour préliminaire, si tu regardes l'équipe aujourd'hui avec les moyens de l'OM franchement l'équipe elle a de la gueule », explique-t-il dans un premier temps au micro de RMC avant d’en rajouter une couche.

«On joue pas la PlayStation»