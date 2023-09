Le PSG a une attaque de feu, Luis Enrique hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG s’est montré très actif sur le mercato en renforçant notamment son secteur offensif, qui a vu débarquer Marco Asensio, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani pour épauler Kylian Mbappé. Luis Enrique a désormais l’embarras du choix, et il en est ravi.

La saison dernière, la profondeur de banc du PSG a souvent été pointée du doigt. Conscient des lacunes de l'effectif parisien dans ce domaine, Luis Campos n'a pas chômé cet été et a notamment densifié de manière importante le secteur offensif. Pour remplacer Lionel Messi et Neymar, ce sont Marco Asensio, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani qui ont débarqué et qui accompagnent donc Kylian Mbappé. Cela offre de nombreux choix à Luis Enrique qui ne cachait pas sa joie après la victoire contre l'OL dimanche soir (4-1).

Luis Enrique s'enflamme pour ses attaquants

« Je pense qu'aujourd'hui, les trois attaquants qui ont joué, et ceux qui sont entrés en jeu plus tard, Bradley (Barcola) et Gonçalo (Ramos), ont été très bons. En tant qu'entraîneur, c’est un bonheur de pouvoir compter sur autant de joueurs de qualité, et nous pouvons également ajouter Kolo-Muani à la liste ainsi que n’importe quel autre attaquant de l’effectif. Ce sera très intéressant de tester toutes les différentes combinaisons possibles », confie l’entraîneur du PSG devant les médias avant d’en rajouter une couche.

«Je suis ravi d'avoir tous les joueurs que j’ai en attaque»