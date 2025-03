PSG : Un harcèlement révélé au grand jour ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir refusé de prolonger son contrat avec le PSG en 2019, Adrien Rabiot aurait reçu un traitement très dur de la part de ses anciens dirigeants, qui s’apparentait à du harcèlement moral. Sa mère s’est confiée sans détour à ce sujet jeudi soir dans l’émission Complément d’Enquêtes.

Pur produit issu du centre de formation du PSG, Adrien Rabiot (29 ans) avait pourtant vu son histoire dans la capitale se terminer de bien triste manière. Le milieu de terrain avait refusé de prolonger son contrat qui prenait fin en juin 2019, ce qui lui a donc valu d’être placardisé par la direction du PSG. Et Véronique Rabiot a tout balancé à ce sujet dans son interview accordée à Complément d’Enquêtes jeudi soir, sur France 2.

« La guerre »

La mère du milieu de terrain de l’OM se livre dans un premier temps sur Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG : « Il peut être sympathique, abordable. Il peut être franchement désagréable. (…) Il ne gère pas le ‘non’. Il m’avait dit: ‘Ce sera la guerre’ (lorsque Rabiot a refusé de prolonger au PSG), et ça a été effectivement la guerre quand Adrien n’a plus joué début décembre », explique t-elle, avant d’évoquer les détails du harcèlement dont son fils a été victime au PSG.

« S’il ne signe pas, il ne jouera plus »

Véronique Rabiot évoque notamment la période où le père d’Adrien était en train de mourir, en janvier 2019, pendant un stage hivernal du PSG au Qatar : « Quand Adrien ne pouvait plus jouer et n’a plus joué à partir du début décembre, moi j’ai demandé à ce qu’il soit libéré du stage du Qatar. Tout d’un coup, le stage devenait très important. Ils avaient besoin de tous les joueurs et même d’Adrien alors que ça faisait déjà plus d’un mois qu’il ne jouait plus et que de toute façon Antero Henrique avait bien dit: ‘S’il ne signe pas son contrat, il ne jouera plus.’ Ça a été difficile, bien sûr », précise Véronique Rabiot.