Mbappé, la séparation qui ne passe pas !

Alors que Kylian Mbappé n’a pas hésité à monter au créneau pour assurer la défense d’Adrien Rabiot dont la famille avait été insultée lors du choc entre le PSG et l’OM, la mère du milieu de terrain tricolore a réagi à cette sortie de la star. Et elle ne semble pas digérer qu’il ait gardé le silence à l’époque de la séparation entre Rabiot et le PSG…

Recruté par l’OM en septembre dernier, Adrien Rabiot (29 ans) s’attendait à un retour forcément mouvementé au Parc des Princes pour le fameux Classique en Ligue 1 face au PSG. Le milieu de terrain a été pris à partie par les supporters parisiens avec des banderoles ainsi que des chants insultants envers lui et sa mère, qui s’occupe de sa carrière. Et nombreux sont les acteurs du football à avoir apporté leur soutien à Adrien Rabiot, comme Kylian Mbappé.

« C’est ridicule »

Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Mbappé était monté au créneau pour défendre son ancien coéquipier du PSG face à ces insultes : « J'ai échangé avec Adrien, il est quand même touché. C'est pas évident d'être dans ce genre de situation. Je ne comprends pas. Ça va au-delà de cet épisode et du PSG. Ça a été le cas avec Bradley à Lyon. Je ne comprends pourquoi ça parle des familles. C'est une fâcheuse manie. Je le pense. Parler de la mère de quelqu'un, son père... C'est ridicule. On voit ça de plus en plus souvent. J'espère que ça va faire bouger les choses, servir d'exemple. Y'en a un peu marre. Des limites à ne pas franchir. Dépasser les limites, on ne veut pas voir ça », a indiqué Mbappé.

« Personne n’a été solidaire en 2019 »

Interrogée jeudi soir dans l’émission Complément d’Enquêtes, Véronique Rabiot a réagi à cette sortie de Kylian Mbappé. Et elle ne semble pas digérer qu’il ait gardé le silence à l’époque où Rabiot quittait le PSG dans des conditions très compliquées : « Ça m’a fait plaisir que Mbappé parle, surtout qu’en 2019, personne n’a été solidaire d’Adrien Rabiot quand il était au placard et surtout pas les joueurs. Les joueurs sont fatigués des attaques contre eux, leur famille », indique la mère de Rabiot. Le message est passé pour Mbappé…