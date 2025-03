Mbappé : Une petite bombe lâchée par sa famille ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Membre incontournable de l'équipe de France depuis 2017, Kylian Mbappé aurait peut-être vivre une autre histoire sur le plan international. En effet, à en croire certaines spéculations, il aurait été pendant un temps en contact avec... le Cameroun. Et son grand-père n'a pas nié cette possibilité.

Et si Kylian Mbappé n'avait jamais porté le maillot de l'équipe de France et avait finalement privilégié le Cameroun dès son plus jeune âge ? L'ancien attaquant de l'AS Monaco et du PSG, sacré champion du Monde en 2018 avec les Bleus, semble avoir sérieusement étudié cette possibilité pour sa carrière internationale.

Le grand-père de Mbappé confirme

Interrogé au micro de l'After Foot sur RMC Sport, le journaliste camerounais René-Victoria Ekounga assure avoir discuté avec le grand-père de Kylian Mbappé qui indique des contacts directs avec la Fédération camerounaise pour l'ancien prodige du PSG : « J’ai eu un entretien avec lui. Il m’a dit que son petit-fils venait souvent au Cameroun. J’étais stupéfait », explique-t-il.

« Kylian venait ici incognito »

« Des photos ont circulé. Ça a confirmé qu’il venait ici incognito. Kylian proposé à la Fédération, ça pourrait être vrai », poursuit le journaliste sur les contacts soit disant avancés à l'époque entre Kylian Mbappé et le Cameroun.