Deux joueurs du PSG se font attaquer sur les réseaux sociaux

Benjamin Labrousse

Le mercato estival du PSG a été marqué par l’arrivée tardive de Randal Kolo Muani en provenance de l’Eintracht Francfort, bien que le deal ait failli capoter en raison de la volonté d’Hugo Ekitike de rester à Paris. Peu en réussite ces derniers temps, le numéro 44 du PSG a été pris à partie sur les réseaux sociaux, tout comme Julian Draxler, pourtant sur le départ.

Le mercato estival a été animé pour le PSG. En moins de 48 heures avant la fermeture du marché des transferts, le club parisien a bouclé deux nouvelles recrues avec Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. L’attaquant de 24 ans a d’ailleurs failli rester à l’Eintracht Francfort. Car de son côté, le club allemand souhaitait impérativement s’attacher les services d’Hugo Ekitike, qui préférait rejoindre la Premier League.

« Certains s’étonneront qu’il se fasse siffler »

Et alors qu’Hugo Ekitike est finalement resté au PSG à l’issue de ce mercato estival, le président du Collectif Ultra Paris Romain Mabille n’a pas hésité à s’exprimer de manière véhémente au sujet du joueur de 21 ans. « Incompréhensible. Tu sais qu’on ne compte pas sur toi, que tu ne vas pas jouer mais tu es prêt à sacrifier une année et mettre des bâtons dans les roues de ton club. Après, certains s’étonneront qu’il se fasse siffler. Au même titre que Draxler etc !!! » , déclare ainsi le président du CUP dans une story sur le réseau social Instagram .

« Soutien au vu de l’acharnement contre lui »