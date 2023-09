Après son départ de l’OM, Payet fait déjà l’unanimité

Arnaud De Kanel

Poussé vers la sortie lors du mercato estival, Dimitri Payet a quitté l'OM et il s'est offert un rebond inattendu au Brésil. Sa suspension purgée, le Réunionnais a enfin disputé ses premières minutes sous le maillot de Vasco de Gama. Son entraineur est plus que satisfait.

Dimitri Payet a tourné la page de son départ prématuré de l'OM. Le meneur de jeu se voyait honorer sa dernière année de contrat avec son club de cœur mais sa direction en a décidé autrement. Le Réunionnais a cédé et a rompu son contrat afin de faciliter sa venue dans un autre club. Payet a signé à Vasco de Gama et il a effectué ses débuts dans la nuit de dimanche à lundi. Des débuts remarqués au Brésil et qui ont donné satisfaction à son nouvel entraineur.

«C'est un joueur important»

Pour Ramon Diaz, Dimitri Payet est déjà un joueur important dans l'effectif. « Il n'est avec nous que depuis peu de temps, il n'est pas encore à 100 %, il doit continuer à travailler. Nous avons deux semaines pour le remettre en forme. Mais c'est un joueur important, il a beaucoup de présence, il doit juste rester en forme », a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse. Il est comblé par les premières minutes de son nouveau milieu offensif.

«J'ai aimé la position dans laquelle il a joué»