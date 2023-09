Le PSG a trouvé le remplaçant de Verratti, c'est 35M€

Pierrick Levallet

Le PSG est sur le point de se séparer d'une nouvelle star cet été. Marco Verratti se rapproche de plus en plus de la sortie et devrait prendre la direction d'Al-Arabi au Qatar. De son côté, le club de la capitale aurait déjà commencé à réfléchir au successeur de l'international italien. La direction parisienne aurait d'ailleurs déjà identifié un premier profil à cibler.

La fin est proche pour Marco Verratti au PSG. Après plus d’une décennie passée dans la capitale, l’international italien ne fait plus l’unanimité. Après les départs de Lionel Messi, Neymar et Sergio Ramos, la direction parisienne n'est pas opposée au transfert de la star de 30 ans. Le10Sport.com peut d’ailleurs vous confirmer que le champion d’Europe est très proche de la sortie.

PSG - Verratti : Un homme a tout changé pour son transfert https://t.co/IfLT9hfA3C pic.twitter.com/wAXC1mOPfW — le10sport (@le10sport) September 3, 2023

Direction le Qatar pour Marco Verratti ?

Le Qatar pousserait pour s’attacher les services de Marco Verratti. Un accord aurait été trouvé entre le club d’Al-Arabi et le PSG pour le milieu de terrain. Ce dernier aurait d’ailleurs donné son feu vert pour signer en Qatar Stars League. De leur côté, les Rouge et Bleu auraient déjà une idée pour remplacer la star.

Le PSG suit toujours Manu Koné