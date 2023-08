EXCLU - Mercato - PSG : Verratti tout proche de la sortie !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Marco Verratti est sur le point de faire ses valises et de migrer vers l’Arabie Saoudite, à l'instar de Neymar. En effet, le transfert du milieu italien est presque bouclé. A tel point que le PSG de Nasser Al-Khelaïfi considère déjà que Marco Verratti est parti.

Arrivé au PSG lors de l'été 2012, Marco Verratti est encore engagé jusqu'au 30 juin 2026. Et pourtant, le numéro 6 parisien ne va plus faire long feu au Parc des Princes. D'après les informations exclusives du 10sport.com, Marco Verratti est sur le point de quitter le PSG et de suivre Neymar en Arabie Saoudite.

Le transfert de Verratti est presque bouclé

En effet, nos sources sont en mesure de vous confirmer que le départ de Marco Verratti est pratiquement bouclé. Comme Le 10 Sport vous l'a annoncé le 15 mai, le PSG souhaitait dans un premier temps conserver l'international italien, même s'il se montrait tout de même à l'écoute en cas d'offre.

Pour le PSG, Verratti est déjà parti

Alors que Marco Verratti a montré des envies d'ailleurs, le PSG a écouté les offres. Et aujourd'hui, il ne reste plus que quelques détails à régler pour finaliser le transfert du milieu de terrain de 30 ans. De son côté, le PSG considère déjà que Marco Verratti est parti.