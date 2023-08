PSG : Neymar va toucher le jackpot

Jean de Teyssière

Le PSG et Neymar : clap de fin. D'ici quelques jours, voire heures, le Brésilien s'envolera pour l'Arabie saoudite afin de rejoindre le club d'Al-Hilal. Il devrait toucher un salaire XXL, dépassant celui de Cristiano Ronaldo puisque des sources saoudiennes évoquent un salaire sur deux ans oscillant entre 300 et 400M€.

Six ans après son arrivée, Neymar va quitter le PSG. Le Brésilien va s'engager pour le club saoudien d'Al-Hilal et va même toucher un sacré pactole. Le numéro 10 parisien va quitter le club avec 118 buts marqués pour 77 passes décisives en 173 matchs. Et laissera un souvenir paradoxal aux supporters du PSG.

Neymar, bientôt un joueur d'Al-Hilal

Entre Neymar et Al-Hilal, tout semble bouclé. Le Brésilien passe ce lundi sa visite médicale et était tombé d'accord avec le club saoudien ce dimanche. D'après le journaliste Fabrizio Romano, tout est bouclé pour un contrat de deux ans. Et il devrait toucher un salaire XXL.

Un salaire de 400M€ ?