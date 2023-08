PSG : Dernière étape pour le transfert de Neymar !

Baptiste Berkowicz

Le départ de Neymar du PSG n'a jamais été aussi proche. Le Brésilien va s'envoler pour l'Arabie saoudite et rapporter près de 100M€ au club de la capitale. Ce mouvement ne sera validé qu'après la réussite de la visite médicale. Cette dernière est en ce moment même en cours à Paris pour le joueur de 31 ans.

Neymar et le PSG, c'est bientôt fini. Les dirigeants parisiens ont trouvé un accord pour céder leur numéro 10 au club saoudien d'Al-Hilal. Malgré sa volonté première de retourner au FC Barcelone, le meilleur buteur de l'Histoire du Brésil va prendre la direction de l'Arabie saoudite.

Transferts : Neymar fait une demande, le PSG refuse https://t.co/13Wqv5pONS pic.twitter.com/gOCm48zGsw — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Visite médicale en cours pour Neymar

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, Neymar va bel et bien mettre fin à son aventure parisienne. Une issue souhaitée par l'ensemble des parties. D'après les informations de The Athletic et de RMC Sport , la superstar brésilienne est en ce moment même en train de passer ses examens médicaux à Paris afin de valider son transfert à Al-Hilal.

Le PSG va récupérer plus de 90M€

Les négociations avec l'Arabie saoudite se sont accélérées ces dernières heures. Un terrain d'entente entre l'ensemble des parties a été convenu. Le transfert du Brésilien dans le club d'Al-Hilal devrait rapporter plus de 90M€ bonus compris aux dirigeants parisiens.