PSG : Un échec révélé pour le transfert de Neymar ?

Arnaud De Kanel

Après six saisons passées au PSG, Neymar prend la direction de l'Arabie saoudite. Al-Hilal devrait dépenser 100M€ pour s'attacher les services du Brésilien qui aurait donné son accord pour signer malgré sa volonté de rejoindre le FC Barcelone. A la dernière minute, l'attaquant aurait donc renégocié les termes de son contrat avec le club saoudien.

Le feuilleton Neymar touche à sa fin. Six ans après son arrivée en triomphe dans la capitale, le numéro 10 va quitter le PSG pour s'engager avec Al-Hilal. La formation saoudienne va dépenser 100M€ pour s'offrir l'un des plus gros talents gâchés de la dernière décennie. Neymar va donc rejoindre le championnat où évoluent Karim Benzema et Cristiano Ronaldo alors qu'il faisait le forcing pour rejoindre Barcelone.

Neymar voulait le Barça

Profondément touché par la manifestation des supporters devant son domicile à Bougival, Neymar était ouvert à l'idée de quitter le PSG lors de ce mercato. Malgré tout, le Brésilien ne voulait pas quitter sa vie parisienne pour signer n'importe où. Alors, il privilégiait un retour au FC Barcelone. Selon les informations de SPORT , Neymar aurait tenté jusqu'au bout des négociations de se placer en Catalogne pour le temps d'une saison, en vain. Un échec cuisant pour le Brésilien.

Contrat renégocié pour Neymar