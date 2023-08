PSG : La presse espagnole relance le transfert de Neymar

Arnaud De Kanel

Absent du groupe convoqué par Luis Enrique pour la réception de Lorient samedi, Neymar se rapproche grandement de la sortie. Le numéro 10 devrait quitter le PSG pour signer en Arabie saoudite comme le rapporte la presse hexagonale mais en Catalogne, l'hypothèse d'une arrivée au Barça prend de l'ampleur.

Si tout semble s'être totalement amélioré entre le PSG et Kylian Mbappé, il n'en va pas de même pour Neymar. Convoqué par Luis Campos et Luis Enrique la semaine dernière à Poissy, le Brésilien a appris que le club de la capitale ne comptait plus sur lui. D'après les informations de RMC Sport , il aurait donné son accord pour rejoindre Al-Hilal. Rien n'est moins sur pour la presse espagnole.

Le Barça tente le coup pour Neymar !

Le FC Barcelone surveille attentivement la situation de Neymar. Selon Mundo Deportivo , les Catalans tenteraient de renverser la table à la dernière minute pour le Brésilien. En effet, le quotidien catalan indique que le Barça souhaiterait se faire prêter Neymar le temps d'une saison avant qu'il ne file dans le championnat saoudien.

Neymar donne sa préférence au Barça