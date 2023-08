Mercato : Le PSG promet encore du lourd

Thibault Morlain

Depuis l’ouverture du mercato estival, le PSG est l’un des agitateurs majeurs. En effet, ayant fait le choix d’entamer un nouveau projet avec Luis Enrique sur le banc de touche, le club de la capitale opère un énorme lifting au sein de son effectif. Pour le moment, ça s’est traduit avec une dizaine d’arrivées à Paris. Mais le marché des transferts est encore loin d’avoir refermé ses portes et le PSG va encore bouger.

Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-in Lee, Cher Ndour, Lucas Hernandez, Xavi Simons, Arnau Tenas, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé… Le PSG n’a clairement pas chômé sur ce marché des transferts. Le club de la capitale a fait venir de nombreuses recrues, n’hésitant d’ailleurs pas sortir le chéquier pour cela comme avec les 60M€ dépensés pour Ugarte ou encore les 50M€ pour Dembélé. Mais voilà que dans le même temps, c’est plutôt calme en ce qui concerne les départs. Un dégraissage qui pourrait toutefois prochainement s’accélérer avec les ventes de Neymar et Marco Verratti en Arabie Saoudite.

Quelle hiérarchie chez les gardiens du PSG ?

Se pose également la question du cas Keylor Navas chez les gardiens du PSG. Revenu de son prêt en Premier League, le Costaricain retrouve actuellement rôle de numéro 2 derrière Gianluigi Donnarumma. Le fait est que Paris a recruté Arnau Tenas et un départ de Navas fait ainsi parler sur ce marché des transferts. Quid alors du mercato chez les gardiens du PSG ? La question a été posée à Luis Enrique ce samedi après la rencontre face à Lorient : « Quel rôle pour Tenas et Navas va-t-il rester ? Je suis enchanté du niveau de mes gardiens. Chacun a un profil et un rôle différent ».

« Nous allons tenter de profiter du mercato dans les deux sens »