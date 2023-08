Il dit oui au PSG, Dembélé dit tout sur son transfert

Thibault Morlain

Son transfert aura mis du temps à se décanter, mais voilà que désormais, Ousmane Dembélé est bel et bien un joueur du PSG. Le Français quitte donc le FC Barcelone après 6 ans en Catalogne pour faire son retour dans l’Hexagone après avoir explosé à Rennes. Dembélé a ainsi signé un contrat jusqu’en 2028 et s’est ensuite livré sur son arrivée au PSG.

Après Gonçalo Ramos, le PSG accueille Ousmane Dembélé et change un peu plus de visage en attaque. Il en aura fallu du temps pour parvenir à un accord avec le FC Barcelone, mais c’est désormais chose faite. Moyennant 50,4M€, le club de la capitale s’est offert les services de Dembélé. Malgré la confiance accordée par Xavi, le natif de Vernon s’est envolé pour Paris, convaincu par Luis Enrique et la direction du PSG.

Dembélé : Un champion du monde au PSG, un transfert loin d'être historique https://t.co/SbrfRRM7QG pic.twitter.com/9nLP0ZpRTA — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

« Ils m'ont vraiment expliqué le projet du Paris Saint-Germain et ça m'a plu »

Dans la foulée de sa signature au PSG, Ousmane Dembélé a lâché ses vérités sur les raisons de sa signature chez les champions de France. L’ex-joueur du FC Barcelone a alors expliqué : « Ce qui m’a motivé pour rejoindre Paris ? Le discours du coach. Pour moi, avoir la confiance, c'est primordial pour un joueur de football. J’ai aussi discuté avec le directeur sportif et le Président. J'ai parlé avec eux, ils m'ont vraiment expliqué le projet du Paris Saint-Germain et ça m'a plu. C'est très excitant et j'espère qu'on va faire de grandes choses ensemble. (…) J’ai toujours regardé Paris, et j'ai toujours parlé du Paris Saint-Germain. Et là, je me dis que c'est le moment de venir ici, à Paris, en France, chez moi. J'ai beaucoup d'amis ici, j'ai ma famille, donc pour moi, c'était important de revenir ici ».

Dembélé sous le charme de Luis Enrique