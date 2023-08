Une star attendue à l’OM, il veut tout abandonner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Alexis Sanchez continue d’alimenter la chronique à l’OM. Malgré les annonces de Pablo Longoria, qui ne cache pas son pessimisme dans ce dossier, ESPN révélait que le Chilien pourrait finalement signer une nouvelle fois à Marseille. Néanmoins, Jérémy Attal assure qu’il est temps de tourner la page.

Bien que l'OM se soit déjà sérieusement renforcé dans le secteur offensif avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye ou encore Ismaïla Sarr, la piste menant à Alexis Sanchez ne serait pas totalement abandonnée. ESPN révélait même que le Chilien pourrait finalement signer un nouveau contrat à Marseille. Mais pour Jérémy Attali, il faut passer à autre chose.

«Je crois qu’il faut laisser tomber la piste»

« Du peu de choses que j’entends, le retour de Sanchez semble très difficile, ce n’est pas même pas lui qui décide mais ses conseiller qui le voit ailleurs. Je n’y crois plus trop. Cela m’embête car je trouve qu’avec Sanchez l’équipe se transforme complètement. Même Aubameyang que je ne porte pas dans mon cœur qui est trop vieux et qui n’a pas l’hygiène de vie du Chilien, il serait excellent à ses côtés. Je suis un militant de Sanchez, cela m’embête mais je crois qu’il faut laisser tomber la piste. C’est dommage car on trouvera pas beaucoup de joueurs comme lui », lance le rédacteur en chef de d’ Actu Marseille au micro de Football club de Marseille , avant de poursuivre.

«Dans l’idéal il faudrait un ailier gauche»