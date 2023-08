PSG : Mbappé a déjà annoncé son immense surprise ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps promis à un départ ces dernières semaines, Kylian Mbappé avait d’ailleurs été mis sur le côté par le PSG qui faisait pression pour qu’il soit transféré dès cet été plutôt qu’un départ libre dans un an. Mais ce feuilleton semble désormais totalement relancé, et Mbappé avait peut-être vendu la mèche dès le mois de juin dernier sur la possibilité d’une prolongation de contrat surprise.

Coup de tonnerre pour l’avenir de Kylian Mbappé ! Dimanche matin, à la surprise générale, le PSG a annoncé que l’attaquant français réintégrait l’équipe première avec effet immédiat et quittait donc le loft, qu’il occupait depuis le début de l’été après avoir signifié qu’il n’activerait pas sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025 : « Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin », indique le communiqué du PSG.

Tout est relancé pour Mbappé

D’ailleurs, à en croire les dernières tendances dégagées notamment par Canal + , RMC Sport ou encore L'EQUIPE , les discussions sont reparties de plus belle entre le clan Mbappé et la direction du PSG sur la possibilité d’une prolongation de contrat. Une issue qui semblait inimaginable il y a encore quelques jours, d’autant que le capitaine de l’équipe de France était en tribunes samedi soir pour la reprise du championnat au Parc des Princes contre le FC Lorient (0-0). Et pourtant, Mbappé a toujours laissé la porte ouverte au PSG…

« Beaucoup de choses se passent dans une année »