Transfert surprise au PSG, «c’est un monstre»

Méconnu du grand public, Matvey Safonov a débarqué l’été dernier au PSG. Un joueur que Rémy Cabella connaît bien, pour avoir joué avec lui à Krasnodar. Le milieu offensif du LOSC tient l’international russe en haute estime et le considère comme un des meilleurs gardiens avec lesquels il a eu l’occasion d’évoluer.

Avec seulement neuf matchs disputés depuis le début de la saison, nous n’avons pas beaucoup eu l’occasion de voir Matvey Safonov en action depuis son arrivée au PSG. Contrairement à Rémy Cabella, qui a joué avec lui pendant presque trois ans à Krasnodar.

«Il fait partie des meilleurs gardiens que j’ai connus»

« C’était mon gardien. On s’était envoyé des messages avant qu’il signe (au PSG). À Krasnodar, il est devenu gardien de la Russie en même temps. Il était fort ? Je le kiffais. J’ai toujours dit, il fait partie des meilleurs gardiens que j’ai connus parce que vraiment, c’est un monstre », a confié Rémy Cabella, dans un entretien accordé à Zack en Roue Libre.

«Je sais que c’est un grand gardien»

Le milieu du LOSC a ajouté : « C’est un joueur russe, étranger, qui vient en France, j’ai vu qu’il a fait quelques bons trucs. Il y a des joueurs qui ont besoin d’un mois, six mois, un an d’adaptation, c’est compliqué quand t’es étranger de se mettre en valeur. Je pense qu’il faut un peu de temps. Moi, je sais que c’est un grand gardien et je le kiffe énormément. »