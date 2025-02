Mercato - PSG : La grosse opération de l’été prochain est révélée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant pas dans les plans du PSG, Randal Kolo Muani a quitté la capitale pour la Juventus en prêt, sans option d'achat, lors du mercato hivernal. Ses premières performances convaincantes en Italie, avec quatre buts en cinq matches, incitent la Juventus à envisager son recrutement permanent. De quoi permettre au club parisien d’espérer une vente conséquente.

Mis à l’écart par Luis Enrique, Randal Kolo Muani a plié bagage durant le mercato hivernal, prenant la direction de la Juventus sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Un choix qui semble déjà être le bon pour l’international français, auteur de quatre réalisations lors de ses cinq premiers matches, incitant la Juventus à envisager dès maintenant le recrutement du joueur appartenant au PSG. Selon Laurent Perrin, journaliste au Parisien, un retour dans la capitale est déjà exclu.

Kolo Muani à la Juventus ! ⚽️ Le PSG pourrait encaisser 70M€, une surprise qui promet d’agiter le mercato cet hiver.

➡️ https://t.co/UCsYSUstg6 pic.twitter.com/kmPEZl9s4K — le10sport (@le10sport) February 11, 2025

Kolo Muani reste à vendre

« Le PSG va chercher à le vendre. Et ses excellentes prestations à la Juventus sont une très bonne nouvelle. Randal Kolo Muani n'est pas fait pour Paris. Il n'a pas le profil technique pour le jeu de Luis Enrique. Mais il est en train de démontrer qu'il a un très bon niveau et qu'il peut percer dans un grand club », a-t-il confié lors d’une session de question-réponse sur le site du Parisien.

« Le PSG peut espérer très bien le vendre l'été prochain »

« Son prêt est une grande réussite. Le joueur a retrouvé le sourire et se sent heureux. La Juventus a récupéré un profil d'attaquant qui lui manquait. Et le PSG peut espérer très bien le vendre l'été prochain s'il continue à briller. Ce qui n'aurait pas été possible si Kolo Muani était resté à Paris pour cirer le banc », poursuit le journaliste. Par conséquent, la vente de Randal Kolo Muani à la Juventus pourrait bien être la première très grosse opération du futur mercato estival du PSG.