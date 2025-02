Kolo Muani : L’annonce qui va scotcher le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu’il n’a jamais réussi à s’imposer au PSG, Randal Kolo Muani s’est finalement engagé avec la Juventus sous la forme d’un prêt, et ses débuts en Serie A ont scotché tout le monde. Thiago Motta se réjouit d’ailleurs des premiers pas de l’attaquant français. Une sortie qui risque de surprendre pas mal de monde à Paris.

Recruté pour 90M€, bonus compris, en 2023, Randal Kolo Muani n'a jamais convaincu au PSG, au point de ne plus du tout entrer dans les plans de Luis Enrique en fin d'année 2024. Par conséquent, l'attaquant français a été prêté à la Juventus où ses débuts sont très réussis, ce qui qui enchante Thiago Motta.

Motta déjà fan de Kolo Muani

« Randal Kolo Muani a été très bon, tout comme ses coéquipiers qui ont créé les conditions pour qu'il réussisse. Il s'agit d'une équipe. Un joueur seul ne peut pas aller très loin. Randal et les autres le savent très bien. Bien sûr, grâce à ses compétences et à l'aide de l'équipe, il concrétise nos chances et élève le niveau de notre équipe », a confié l’entraîneur de la Juventus en conférence de presse avant de poursuivre.

« Tout comme beaucoup d'autres membres de notre équipe, bien qu'ayant des caractéristiques différentes, peuvent le faire et l'ont déjà fait. Il se débrouille bien parce que ses coéquipiers se débrouillent bien et qu'ils l'aident beaucoup sur le plan offensif et défensif », ajoute Thiago Motta.