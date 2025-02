«Des problèmes», Al-Khelaïfi en clash au PSG ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain solidifie son projet sportif ces derniers temps, en attestent les annonces de prolongations de contrat de tauliers comme Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha ou encore Luis Enrique, le coach. Toutefois, le gérant du secteur sportif qu’est Luis Campos n’est toujours pas tombé d’accord avec le PSG pour le renouvellement de son contrat. La faute à des tensions avec le président Nasser Al-Khelaïfi.

Ces dernières années, Nasser Al-Khelaïfi semble avoir eu certains accrochages avec des salariés du PSG. Ce fut notamment le cas avec Kylian Mbappé en raison de son refus de prolonger son contrat et donc de s’en aller au Real Madrid en tant qu’agent libre à la dernière. Des tensions entre le président du Paris Saint-Germain et son conseiller football Luis Campos auraient entre autres eu lieu. Et notamment à cause du dossier Mbappé d’après diverses sources.

Un autre buteur en approche à l'OM ? 🤔 Riolo annonce des renforts pour l'attaque, après Gouiri. Restez connectés pour les détails !

➡️ https://t.co/aP9p8q4OH7 pic.twitter.com/BkmO4u7hUU — le10sport (@le10sport) February 11, 2025

«Ce n’est pas l’amour fou entre Nasser et Campos, c’est pour ça qu’il y a des doutes»

Pendant la diffusion de l’émission de Rothen s’enflamme de lundi sur RMC, Christophe Dugarry d’ailleurs fait part des frictions bien réelles entre les deux hommes forts du PSG. « Des problèmes entre Nasser et (Luis) Campos, il y en a eu dès le départ. C’est aussi possible qu’ils lui aient fait une proposition pour qu’il ne l’accepte pas afin de lui renvoyer le bébé en disant que s’il n’accepte pas c’est lui qui décide de partir. D’après ce qu’on sait, ce n’est pas l’amour fou entre Nasser et Campos, c’est pour ça qu’il y a des doutes. Ce qui prouve qu’on peut bien travailler en s’entendant de façon moyenne ».

«C’est un travail d’équipe, on sent plus que jamais un groupe soudé et solidaire, ça me paraîtrait normal»

Pour autant, malgré les désaccords et les tensions avec Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos doit quoi qu’il arrive être conforté dans sa position de conseiller football selon Christophe Dugarry. « Luis Campos doit être prolongé en même temps que les joueurs dont le club est satisfait, l’entraîneur, ça me paraît logique. C’est un travail d’équipe, on sent plus que jamais un groupe soudé et solidaire, ça me paraîtrait normal ». Le contrat de Campos arrivera à expiration le 30 juin prochain.