Le PSG stoppe tout pour ce transfert !

Ces derniers jours, le PSG a officialisé la prolongation de plusieurs cadres de son effectif. Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont ainsi tous liés au club de la capitale jusqu'en 2029. Ce qui n'est pas le cas de Gianluigi Donnarumma, dont le bail prend pourtant fin en 2026. Il faut dire que le PSG a tout mis en stand by pour se concentrer sur le transfert de Lucas Chevalier.

Après de longues semaines d'attente, le PSG a finalement officialisé d'un coup trois prolongations majeures au sein de son effectif. En effet, trois cadres ont étendu leur contrat puisque Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont désormais liés au PSG jusqu'en 2029. En revanche, tout a été mis en stand by pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma dont le contrat prend pourtant fin en 2026. Et pour cause, le club de la capitale souhaite absolument boucler le transfert de Lucas Chevalier, au point de stopper les discussions avec le portier italien comme le révèle le journaliste du Parisien Laurent Perrin.

Le PSG mise tout sur Chevalier ?

« Il n'y en a pas beaucoup selon moi. Paris ne semble pas avoir changé d'avis pour Cherki. Le PSG étudie très sérieusement la piste Lucas Chevalier, qui possède le profil recherché par Luis Enrique. Son dossier explique pourquoi Donnarumma n'a toujours pas prolongé », révèle-t-il dans un questions/réponses organisé sur le site du Parisien, avant d'évoquer les autres cracks de Ligue 1 qui pourraient signer au PSG.

«Son dossier explique pourquoi Donnarumma n'a toujours pas prolongé»

« Après, on a vite fait le tour sur les joueurs de Ligue 1, jeunes, techniques et qui possèdent un QI foot suffisamment élevé pour s'intégrer au projet de Luis Enrique. En fait, il n'y en a que deux qui me viennent à l'esprit : Ayyoub Bouaddi, le milieu de Lille (17 ans). Et surtout Maghnes Akliouche de Monaco. Tous les grands clubs le veulent, mais à Paris, il s'éclaterait », ajoute Laurent Perrin.