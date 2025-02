Transferts - OM : L’attaquant qui a brillé à Paris lâche sa réponse !

Thomas Bourseau

Au cours des Jeux Olympiques de Paris 2024, Jean-Philippe Mateta a été un élément important dans le parcours du groupe emmené par Thierry Henry jusqu’à la finale avec ses 5 buts. Restant performant à Crystal Palace, l’attaquant de 27 ans plairait à l’OM. Toutefois, les Eagles leur prépareraient un sale tour.

Jean-Philippe Mateta (27 ans) semble épanoui dans le sud ouest de Londres. A Crystal Palace depuis son prêt en 2021, l’attaquant français a déjà disputé plus de 100 matchs sous le maillot des Eagles. Et cette saison, force est de constater que le natif de Sevran s’éclate sur les pelouses de Premier League.

En feu l’été dernier aux JO de Paris 2024 et cette saison en Angleterre, Mateta intéresserait l’OM

Il n’y a qu’à s’attarder sur ses récentes performances à Crystal Palace avec notamment un doublé à Old Trafford contre Manchester United (2-0) et un autre au London Stadium face au voisin londonien de West Ham (2-0). Sur ses cinq derniers matchs de Premier League, Jean-Philippe Mateta reste sur six buts marqués. Ses performances interpelleraient les dirigeants de l’OM en marge d’un éventuel transfert l’été prochain si l’on se fie aux informations communiquées par CaughtOffside. Le club anglais pourrait réclamer au moins 42M€ pour laisser filer son attaquant.

Mateta bientôt en négociations avec Crystal Palace pour prolonger !

Sous contrat jusqu’en juin 2026 à Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta ne devrait pas bénéficier d’un bon de sortie pour l’OM ou un autre club à la prochaine intersaison. Celui qui a brillé pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec ses cinq réalisations pour l’équipe de France olympique serait susceptible de rapidement témoigner d’une approche de ses dirigeants afin de négocier un nouveau contrat longue durée à Selhurst Park selon Football Insider. Crystal Palace veut donc blinder Mateta au grand dam de l’OM qui va devoir se pencher sur d'autres dossiers afin d'exaucer son souhait d'avant-centre pour cet été.